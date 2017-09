Los españoles esperan que el 65% de sus ingresos durante la jubilación proceda del Estado

Los españoles continúan confiando su jubilación al sistema público de pensiones, ya que esperan que dos tercios (65%) de sus ingresos durante el retiro procedan del Estado, mientras que consideran que el 24% procederá de sus ahorros e inversiones y el 11% restante de los planes de pensiones contratados con sus empresas.

En cualquier caso, el 52% de los encuestados reconoce estar muy preocupado, el 38% bastante preocupado y el 7% afirma estar poco o nada preocupado. "Las generaciones más jóvenes ya tienen interiorizado que no pueden relegar el bienestar de su retiro en un sistema público cuya viabilidad está en entredicho", señala el consejero delegado de Aegon España, Jaime Kirkpatrick.

A diferencia de otros países de Europa más previsores, en España "muchos ciudadanos están convencidos de que podrán dejar de trabajar al alcanzar la edad ordinaria de jubilación y mantener un ritmo de vida similar al de la etapa laboral pese a no tener un nivel de ahorro suficiente".

El estudio también diferencia ahorradores habituales (aquellos que ahorran de forma continua para la jubilación), ahorradores ocasionales (lo hacen de forma esporádica), ahorradores aspiracionales (no ahorran para su jubilación pero tienen la intención de hacerlo), ahorradores en el pasado (no están ahorrando en la actualidad pero sí lo hicieron en el pasado) y no ahorradores (nunca han ahorrado ni tienen intención de hacerlo).