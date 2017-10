La huelga en la empresa de transportes Iribus, que presta a servicio a Alsa, arranca este lunes

Los trabajadores de la empresa de transportes Iribus, que presta servicio a ALSA y que cubre por ejemplo los trayectos entre Madrid y San Lorenzo de El Escorial, han convocado huelga todos los lunes y martes de los meses de octubre, noviembre y diciembre a partir del 9 de octubre.

A su vez, han pedido el establecimiento de dietas, que está contemplado en el convenio aunque del Pozo afirma que no se cumple, y un plus por no tener siniestralidad, ya que hay muchos golpes en los garajes.