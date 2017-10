Una decena de empresas ha decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña esta semana

Un total de diez empresas han comunicado durante esta semana que trasladarán su sede social fuera de Cataluña ante la incertidumbre generada por el referéndum ilegal del pasado domingo y la posibilidad de que la próxima semana se produzca una declaración unilateral de independencia.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, ha afirmado este viernes que propondrá al consejo de administración de la compañía el cambio de sede social fuera de Cataluña en el caso de declararse la independencia. "Vamos a esperar, hasta ahora creía que la independencia no se haría, pero empiezo a pensar que me he equivocado y si esto es así tendremos que actuar como muchos", ha afirmado.