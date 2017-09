El consumo de datos de extranjeros en la red de Orange se disparó un 400% en verano por el fin del roaming

El tráfico de datos de visitantes extranjeros a través de la red de Orange en España ha aumentado alrededor de un 400% este verano en comparación con el mismo periodo de 2016 como consecuencia del fin de los cargos por roaming en la Unión Europea (UE) según la compañía, que remarca que, sin tener en cuenta las inversiones, el impacto de este cambio ha sido positivo.

En esta línea, ha señalado que el efecto neto entre el roaming in (lo que recauda la compañía por el usos de visitantes extranjeros de su red) y el roaming out (lo que la empresa paga a otros operadores por el empleo que sus clientes hacen otras redes en el extranjero) es "finalmente positivo", algo que no "es una mala noticia".