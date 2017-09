Las constructoras instan a poner ya peaje en las autovías para costear su mantenimiento

Las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras han instado al Gobierno a plantear "sin más demora" el cobro de un peaje por circular por la red de 14.000 kilómetros de autovías españolas, con el fin de que sus usuarios aporten los recursos para su mantenimiento en vez de costearlo a cargo de las arcas públicas.

"No puede rehuirse ni demorarse por más tiempo este debate, hay que replantearse la carga que los ciudadanos soportan por las infraestructuras y avanzar hacia un modelo más sostenible, solidario, justo y equitativo", reclamó en el Congreso.

Para Seopan, este sistema, "si bien extiende a lo largo del tiempo el coste de las carreteras y su mantenimiento, no deja de cargarlo en último término al Presupuesto público y, por tanto, sujeto al techo de gasto que se fije para cada año".

"NO HAY NADA GRATIS".

El presidente de las constructoras y concesionarias reconoce que hay "mucha presión de los que piden que todo sea gratis". "Pero no hay nada gratis, se trata de decidir quién lo paga", apuntó. "Y los impuestos dan para lo que dan, y si queremos más servicios e infraestructuras los beneficiarios directos de las mismas deben ayudar a sufragarlos", advirtió.

"En el caso de las carreteras, se paga por los que las usan y los que no, los que tienen coche y los que no lo tienen, tanto por los pensionistas como por los grupos de distribución, hacemos lo contrario que países europeos de nuestro entorno, con mayores ingresos per cápita, en los que los conductores españoles tienen que pagar por circular por sus carreteras, mientras ellos circulan gratis por las nuestras", remarcó.