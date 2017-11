El 47% de catalanes ve peor a las empresas que se han ido y un 23% de españoles no compra productos catalanes

Otro 21% de españoles se sumaría al boicot si Cataluña se independiza, lo que supondría un impacto de 20.000 millones

En Cataluña, el 47% de los ciudadanos afirma estar muy en desacuerdo con el cambio de sede social o fiscal, frente a un 38,3% que sí lo aprueba, perdiendo estas compañías hasta 8,4 puntos en su reputación para el conjunto catalán. De hecho, las empresas que se han movido ven disminuida un 9,6% la confianza entre los catalanes y un 9% la intención de compra en la región. Por su parte, la reputación de las empresas que han optado por no cambiar su sede se mantiene estable para los catalanes.

EL 23% DE ESPAÑOLES NO COMPRA PRODUCTOS CATALANES

Además, el 25% de los españoles (sin Cataluña) no compraría productos catalanes ni aún siendo de mejor calidad que otros y el 65% considera que las empresas con sede en Cataluña deberían mover su domicilio a otra región en caso de independencia definitiva, frente a un 17,2% que estaría en contra.

A su vez, el 19% de entrevistados en Cataluña cree que las empresas que se han mudado a otra región no deberían volver en caso de no producirse la independencia, frente a un 47,2% que sí se decantaría porque volviesen.

En el caso del resto de españoles hay una mayor división, ya que el 35,4% opina que las empresas que se han marchado a otra región deberían volver, un 31,2% cree que no deberían regresar y un 33,4% se muestra neutral al respecto.

Jonhson ha señalado que "no hacer nada no es una estrategia empresarial" y que esa postura no ayudará "absolutamente en nada" a las compañías, por lo que recomienda tomar decisiones basadas en criterios de negocio, manteniéndose "al margen" de corrientes y movimientos políticos.