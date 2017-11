Los auditores internos advierten de que la incertidumbre geopolítica puede materializar otros riesgos remotos

El presidente del Instituto de Auditores Internos de España (IAI), Ernesto Martínez, ha advertido de que los riesgos geopolíticos a los que se asocia la "elevada incertidumbre" en España y Europa pueden materializar otros que parecen remotos, como de seguridad jurídica o regulatorios.

Durante la inauguración de las XXII Jornadas de Auditoría Interna, Martínez ha destacado que los auditores internos "no pueden centrarse únicamente en las amenazas más perceptibles", ya que los riesgos "se concatenan".

Sin embargo, el presidente de The Global Institute of Internal Auditors, Richard Chambers, ha afirmado durante el evento no estar seguro de que muchas compañías estén tomando medidas en relación a las amenazas del entorno. Así, ha señalado que las empresas deben calcular cuál es el potencial impacto de los acontecimientos que suceden en la actualidad a nivel global y diseñar e implantar controles para estar preparadas en el momento que se produzcan.