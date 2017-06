Alerta de que este precedente puede gravar otros productos y que se expanda a otras regiones

"Es de suma importancia trasladar a la sociedad y a la Administración la preocupación y malestar del sector por la reciente aprobación de este impuesto. Nos parece un impuesto inconstitucional porque vulnera la libre circulación de mercancías, de mercado, el principio de igualdad y de no discriminación", ha explicado en rueda de prensa el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

En concreto, el representante de la alimentación y bebidas españolas ha reiterado que esta tasa tiene "un impacto muy negativo para el sector, ya que se trata de una medida discriminatoria con mero afán recaudatorio". "No creemos que la fiscalidad sea la estrategia adecuada para cambiar los hábitos de vida de una sociedad moderna y avanzada como la nuestra", ha subrayado.

Los representantes de la cadena agroalimentaria (Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Promarca, Aecoc, Anged, Asedas, ACES, FEHR y Marcas de Restauración), han presentado un estudio sobre la constitucionalidad del impuesto, elaborado por Uría Menéndez y que han remitido al Gobierno, en el que se confirma que este impuesto no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución fuera de Cataluña o incluso fuera del territorio nacional.

Además, presenta similitudes con el IVA, por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición. El estudio también advierte de que este tributo afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha reiterado que el sector productor no está de acuerdo con esta medida que influirá de forma "negativa" en el sector remolachero español, que encara un año crucial con el fin de las cuotas. "¿Quién dice que mañana no se grave la leche, el yogurt o la carne? Quien ha parido este impuesto no conoce el sector agroalimentario, porque es una aberración y una barbaridad", ha recalcado.