Vodafone lanza la primera oferta de fibra de 1Gbps en España

Vodafone iniciará el próximo 25 de septiembre la comercialización de un servicio de fibra con velocidades de descarga de 1 Gbps, lo que convierte a la operadora en la primera compañía en ofrecer este servicio en el mercado español, según anuncia en un comunicado.

"Con este lanzamiento pionero, Vodafone se adelanta a las necesidades de los hogares, empresas y administraciones en un entorno crecientemente conectado por la rápida adopción de nuevos servicios y hábitos de vida: contenidos de TV en 4K, inteligencia artificial, trabajo flexible, educación digital, juego online, etc.", resalta la operadora.

Los clientes particulares y profesionales de Vodafone que deseen contratar el nuevo servicio de fibra de 1 Gbps para sus hogares o empresas podrá hacerlo tanto a través de un paquete convergente One o de forma independiente a un precio de 65 euros al mes con un compromiso de permanencia de doce meses. La oferta de sólo fibra estará disponible a partir del 11 de octubre.

En el caso de los paquetes convergentes, la oferta de fibra de 1 Gbps tendrá un precio de 82 euros al mes con Vodafone One S, de 93 euros al mes con Vodafone One M y de 106 euros al mes con Vodafone One L.