Verdú defiende que las cuentas de 2011 de Bankia no se falsearon e hizo lo que tuvo que hacer con las 'black'

El exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú ha defendido que las cuentas del ejercicio 2011 que presentó Bankia no estaban "falseadas", a pesar de que la entidad dio a conocer en principio unas ganancias de 309 millones de euros que más tarde actualizó a pérdidas por casi 3.000 millones de euros.

"Usted dice que es una estafa, pero eso no está claro. Yo no creo que las cuentas estuvieran falseadas", ha apuntado el que fuera 'número dos' del banco durante la presidencia de Rodrigo Rato en una entrevista concedida a 'Vanity Fair' que recoge Europa Press.

El ex consejero delegado ha insistido en que las cuentas de Bankia no estaban mal, aunque "es más morboso decir que había un agujero y se ocultaron los datos". En su opinión, el banco tuvo que hacer frente a un aumento de provisiones por la caída del valor de los activos inmobiliarios.

"Si la economía hubiera ido bien, quizá no se hubiera producido el saneamiento fuerte que se hizo. Pero la economía se descalabró de nuevo", ha indicado. "En Bankia parece que hay una mano negra que ocultó la información y yo no he visto esa mano. Lo que he visto es cómo la economía se pegaba una castaña que deterioró las cuentas", ha añadido Verdú, que durante la entrevista se pregunta: "¿Qué pasa, que el Banco de España, que tenía permanentemente inspectores, no ve nada?".