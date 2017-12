Los Veintiocho adoptarán este martes una lista común de paraísos fiscales

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) pretenden consensuar este martes una lista negra común de paraísos fiscales con la que señalar a aquellas jurisdicciones que no cooperan en materia de lucha contra la evasión fiscal y a las que el bloque comunitario podría imponer sanciones para forzar cambios en su régimen fiscal.

La Comisión Europea impulsó esta lista de jurisdicciones no cooperativas en abril de 2016, después de la filtración de los llamados 'Papeles de Panamá' y en las últimas fechas tras los 'Papeles del Paraíso', que reveló la existencia activos financieros y cuentas bancarias en hasta 19 países de personalidades de primera fila.

No obstante, los países con los que se ha contactado en los últimos meses pueden presentar compromisos de última hora, por lo que la cifra de jurisdicciones de la lista podría cambiar. Además, fuentes europeas no han concretado si la lista negra se hará pública o no, aunque sí han señalado que estará acompañada con otro documento que recogerá países que se han comprometido a modificar sus reglas fiscales en el próximo año.