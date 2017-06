Unión de Uniones denuncia que casi 200 ganaderos han abandonado su actividad en lo que va de año

El último año han desaparecido 327 ganaderos de leche de ovino y 233 de caprino

"Esto demuestra no sólo la ineficacia del acuerdo lácteo si no, además, la pasividad de la Administración que aún no ha puesto en marcha siquiera el etiquetado de origen que tan sonado fue hace unos meses", han señalado desde Unión de Uniones.