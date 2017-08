UGT alerta a la patronal: "si la recuperación no llega a los salarios, el conflicto estará servido"

El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que si la patronal no entiende que la recuperación debe llegar a los salarios, "el conflicto estará servido".

La organización sindical ha afirmado que va a intentar convencer a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de que no se puede vivir con 800 euros y de que es necesario alcanzar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que sea "mínimamente digno".

"No estamos dispuestos a perder el Estado de Bienestar que hemos conseguido", ha insistido el secretario de política sindical. Además, ha asegurado que es el momento de "recuperar y recuperar".

El nivel de conflicto va a depender de que el empresario entienda, o no, que la recuperación tiene que servir para mejorar la situación. "Si no se recuperan los salarios en la AENC y si el Gobierno no hace nada, bajaremos convenio a convenio y el conflicto estará asegurado", ha advertido.