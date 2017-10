UGT muestra su preocupación ante la subida del paro dos meses consecutivos y alerta de la precariedad

UGT ha mostrado este martes su preocupación ante dos meses consecutivos de aumento del número de parados registrados, y ha indicado que el aumento de la afiliación en septiembre se explica, sobre todo, por el incremento de ocupados en educación ante el inicio del curso escolar y por el reinicio de la actividad manufacturera tras el verano.

En un comunicado, el sindicato señaló que persisten "altos niveles de paro y de desprotección", que el empleo que se crea no es de calidad (solo el 5,25% de los contratos registrados son indefinidos y a tiempo completo) y que las prestaciones por desempleo no son suficientes (la tasa de cobertura no protege al 40% de los desempleados registrados).