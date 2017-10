UGT apoya la iniciativa del PSOE de registrar a diario la jornada laboral para acabar con los abusos

UGT valora que el Pleno del Congreso haya admitido a trámite la proposición de ley del Grupo Socialista para incluir, en el Estatuto de los Trabajadores, la obligación de registrar diariamente la jornada de cada trabajador con el horario concreto de entrada y salida.

En este sentido, explica que las prolongaciones de jornadas "no computan a efecto alguno, no se pagan, no se compensan, no se cotizan, además de impedir una adecuada conciliación con la vida personal y de repercutir en la salud y seguridad de los trabajadores".