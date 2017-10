UGT insiste en incrementar los salarios para recuperar el poder adquisitivo

UGT ha insistido en que hay que incrementar los salarios para recuperar el poder adquisitivo, incluyendo cláusulas de garantía que preserven las subidas negociadas de la evolución de los precios y un salario mínimo de convenio de, al menos, 1.000 euros al mes.

"El mantenimiento a ultranza de la reforma laboral, aunque ha demostrado sus efectos perniciosos sobre el empleo, no solo no corrige la dualidad, sino que colabora en la extensión de la inestabilidad, la precariedad y la desigualdad laboral", ha recordado el sindicato, tras afirmar que "conseguir un empleo no es ni mucho menos garantía de salir de la pobreza".