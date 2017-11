UGT señala que la huelga en Cataluña "es política, no laboral", y "necesita respuestas políticas"

Pepe Álvarez critica la prisión provisional de medio exGovern y los dirigentes de la ANC y Ómnium, que "no aportan nada de positivo"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sostiene que la huelga en Cataluña "es política, no laboral", por lo que la situación que se vive "necesita respuestas políticas, no necesita respuestas solo judiciales".

En declaraciones a los medios este miércoles en Santiago, en donde ha participado en un encuentro con delegados gallegos de UGT, Pepe Álvarez ha recordado que la huelga está convocada por un sindicato que representa al 1,5%, la Intersindical-CSC, y apunta que "no es laboral", ya que "no es una huelga en la que haya piquetes en las puertas de las empresas para hablar con los trabajadores".

"Nosotros no hemos convocado la huelga, ni secundamos las huelgas que no convocamos", asegura. No obstante, apunta que CC.OO. y UGT participan en las movilizaciones en Cataluña al margen del "paro político".