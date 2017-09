UGT Andalucía reclama "una sola voz consensuada" en Andalucía para reformar el sistema de financiación autonómica

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha reclamado este martes "una sola voz consesuada" en Andalucía para reformar el sistema de financiación teniendo en cuenta que "cada andaluz ha recibido 104 euros menos que la media nacional", lo que son "unos 5.500 millones menos que han venido menos a Andalucía desde 20092.

"Me preocupa que no haya tasa de reposición, que haya precarización, queremos que no se vaya el talento fuera, a otras comunidades y países porque difícilmente se va a recuperar", ha advertido.