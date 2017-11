El Tribunal de Cuentas ve deficiencias en la gestión de los programa de rescates a Grecia

Avisa que Atenas tendrá "necesidades financieras sustanciales" todavía cuando concluya el tercer programa de rescate

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA) ha constatado deficiencias en la gestión de la Comisión Europea en los programas de rescate económico a Grecia y en su diseño, entre otros, porque no se priorizaron suficientemente las condiciones de los programas y que las proyecciones macroeconómicas que sirvieron de base no se han justificado debidamente en un informe especial.

"El primer programa no funcionó dado que hubo un segundo. En el primer programa las condiciones eran generales en su mayoría, más centradas en el ahorro fiscal que en los cambios estructurales. En el segundo programa habría condiciones más detalladas pero, quizá, no bien priorizadas", ha explicado Tomé Muguruza.

En términos generales, el Tribunal de Cuentas de la UE ha constatado que la Comisión "no tenía experiencia en la gestión" cuando se gestó el primer rescate y no contó con "directrices internas específicas" para concebir las condiciones, las cuáles, además, "no se priorizaron de manera adecuada en el primer y segundo programa por su importancia y no se integraron en una estrategia más amplia".