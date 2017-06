Toxo defiende un incremento salarial para este año del 3% y recuerda que se espera un IPC del 2,2%

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha defendido un incremento salarial para este año del 3%, ante las previsiones de cerrar el año con un aumento del 2,2% en el IPC, lo que se traduciría en un avance de ocho décimas de poder adquisitivo.

Por ello, ha sostenido que "si esto, de alguna manera, entra dentro de los planes de las patronales, no hace falta ni tan siquiera que nos reunamos: (basta) con que respondan afirmativamente a la demanda que estamos realizando y que no es descabellada".

No obstante, ha matizado que el acuerdo debe ser "ya" porque CC.OO. tiene el congreso el día 29 y "no vamos a esperar a que pase el congreso para certificar si hay acuerdo o se acaban las negociaciones". De momento, ha precisado que no hay reuniones previstas con la patronal porque no se ha terminado de concretar la fecha.