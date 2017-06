El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha señalado que el acuerdo sobre la subida salarial que negocian patronal y sindicatos podría cerrarse "mañana mismo" con una sola llamada telefónica de las organizaciones empresariales, que "saben cómo tener el acuerdo".

Así lo ha señalado durante su conferencia en el seminario 'La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?' organizado en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que ha calificado la negociación de "realmente atípica" y ha reconocido que "no hay una mesa de negociación en la que los interlocutores estén hablando".

"Unos días parece que está muy cerca, otros parece que estamos absolutamente alejados, jamás me he encontrado con una negociación de estas características", ha reconocido Toxo, quien afirma que no sabe decir en qué punto se encuentra ahora la negociación. "Solo puedo decir que el acuerdo es necesario, porque la gente tiene que empezar a recuperarse de los efectos de una devaluacióin salarial que ha ido excesivamente lejos y que está generando pobreza", ha indicado.