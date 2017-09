Toshiba vende su negocio de chips a la firma estadounidense Bain Capital por 15.070 millones

Toshiba ha confirmado este jueves que ha llegado a un acuerdo por valor de 2 billones de yenes (15.070 millones de euros) para la venta de su negocio escindido de chips al consorcio internacional liderado por la firma estadounidense de 'private equity' Bain Capital, del que también forman parte Apple, Dell o SK Hynix, según ha informado la empresa japonesa en un comunicado una semana después de que se lanzara la oferta.

En concreto, en virtud de este acuerdo, Toshiba mantendrá bajo su control el 40,2% de la filial tras su venta al consorcio. No obstante, esta participación junto con la de Hoya Corporation, ascenderá a más del 50%, por lo que las empresas japonesas poseerán una participación mayoritaria. Además, los nuevos inversores de EEUU no tendrán derecho a voto.

El fabricante surcoreano de semiconductores SK hynx ha realizado el aporte de capital más elevado del consorcio estadounidense. No obstante, según los términos del acuerdo "no podrá acceder a información que propiedad de Toshiba Memory y no se le permitirá tener más del 15% de los derechos de voto durante 10 años".