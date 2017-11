The New York Times gana 27,8 millones en el tercer trimestre

EUROPA PRESS

The New York Times Company obtuvo un beneficio neto atribuido de 32,3 millones de dólares (27,8 millones de euros) en el tercer trimestre del año, frente a las ganancias de 406.000 dólares (350.000 euros) del mismo periodo de 2016, según informó la compañía editora del diario 'The New York Times'.

Entre julio y septiembre, el número de suscriptores digitales de pago de 'The New York Times' alcanzó los 2,48 millones, una cifra que representa un incremento de 154.000 respecto al trimestre anterior y del 59,1% en un año.

Los ingresos de la editora del diario neoyorquino de referencia aumentaron un 6,1%, hasta 385,6 millones de dólares (332 millones de euros), con un crecimiento del 13,6% de los ingresos por suscripciones, mientras los ingresos publicitarios cayeron un 9%.

De este modo, en los nueve primeros meses de 2017, la compañía obtuvo un beneficio neto atribuido de 61,1 millones de dólares (52 millones de euros), frente a las pérdidas de 8,07 millones de dólares (6,9 millones de euros) del año pasado, mientras sus ingresos aumentaron un 6,7%, hasta 1.191,5 millones de dólares (1.026 millones de euros).

"Volvimos a tener un trimestre fuerte, con sólido crecimiento en suscripciones digitales, publicidad digital y rentabilidad en general", declaró Mark Thompson, presidente y consejero delegado de The New York Times Company.