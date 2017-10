Telefónica prevé ingresar unos 290 millones en 2017 en su negocio de IoT, un 30% más

Un estudio de la compañía apunta que el 27% de los encuestados utiliza IoT y que solo el 45% conoce el término

La unidad de Internet de las Cosas (IoT) del Grupo Telefónica prevé concluir el año 2017 con unos ingresos de unos 290 millones de euros, en torno a un 30% más respecto a los 224 millones obtenidos en 2016, y mantener un crecimiento de doble dígito en el futuro, ya que este negocio "no ha hecho más que empezar".

Asimismo, ha remarcado que el equipo de IoT de Telefónica está compuesto por unas 110 personas, a los que se suman los 110 que forman parte de On The Spot, una empresa del grupo centrada en el IoT para el sector minorista, así como por otros recursos de la compañía como el equipo comercial, el de red, el de seguridad, etc.