El TUE dicta que los tribunales nacionales pueden anular contratos de abastecimiento exclusivo de Repsol

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que los tribunales nacionales tienen competencias para anular contratos de arrendamiento que obligan al abastecimiento exclusivo de Repsol si consideran que son contrarios a las normas comunitarias sobre competencia.

No obstante, Bruselas aceptó una serie de compromisos presentados por la compañía (no suscribir en el futuro acuerdos de exclusividad de larga duración, ofrecer a los arrendatarios de estaciones de servicio afectados incentivos para poner fin de forma anticipada a los contratos de suministro y no comprar durante un tiempo estaciones de servicio independientes), que fueron declarados vinculantes mediante una "decisión de compromisos".