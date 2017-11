El Supremo pide al TJUE que aclare qué indemnización deben cobrar los interinos cuando se extingue su contrato

Le apremia a que tramite el asunto mediante el "procedimiento acelerado" ante la "ingente litigiosidad" y el "elevadísimo número" de empleados afectados

La cuestión llegó al Tribunal Europeo, que dictaminó que no se podía discriminar a los trabajadores temporales respecto a los indefinidos en las indemnizaciones por fin de contrato y que la trabajadora, al realizar las mismas tareas que la sustituida, debía tener derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado.

La legislación actual no contempla ninguna indemnización para los interinos al acabar su contrato pero sí para los trabajadores temporales (12 días por año). No obstante, sí se contemplan indemnizaciones por causas del despido, de forma que si el interino es despedido por causas objetivas tiene derecho a una indemnización de 20 días por año y si el despido es improcedente, de 33 días por año de servicio.

A la vista de esta situación, el Tribunal Supremo ha presentado este lunes formalmente cuestión prejudicial al TJUE para que aclare "cuál debe ser el elemento de comparación para determinar el importe de la indemnización por extinción del contrato cuando esta extinción se produce por la reincorporación de la trabajadora sustituida", dado que la legislación española no contempla ninguna indemnización en este tipo de casos, que afectan fundamentalmente a empleados públicos.

El Supremo no tiene claro, según la cuestión prejudicial, si el TJUE entiende que el trabajador con contrato de interinidad habría de recibir 20 días de indemnización por año (la indemnización del despido por causas objetivas) tanto si su contrato se extingue por finalización (al reincorporarse el trabajador sustituido) o se extingue, por ejemplo, por la decisión de la empresa justificada por causas económicas.

No obstante, afirma que podría tenerse en cuenta que en el contrato de interinidad confluyen dos trabajadores (el interino y el sustituido) respecto de un único empleo, lo que no sucede en las otras dos modalidades de contrato temporal. De ahí, añade, que la indemnización pudiera servir de mecanismo disuasorio para evitar la pérdida de un empleo en el caso de la finalización de estos dos tipos de contrato, pero no se produce tal reducción de plantilla en el caso de que el interino cese por la reincorporación del trabajador sustituido.