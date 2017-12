De la Serna dice que "está prohibido por ley" dar más licencias VTC que las que otorguen los jueces

Reconoce que el VTC ya sobrepasa su proporción legal con el taxi en todas las comunidades

De la Serna indicó que las únicas autorizaciones de este tipo que se sumen al mercado serán las que los jueces otorguen como consecuencia de la desregulación del sector que estuvo vigente entre los pasados años 2009 y 2013, dado que se conceden mediante sentencias contra las que el Gobierno no tiene capacidad de actuación.

"Ya no va a haber más VTC, la ley ya no permite otorgar estas licencias", garantizó el ministro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, esta modificación no fue aprobada y entró en vigor hasta noviembre de 2015, cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto del reglamento que lo desarrolló.

"Cualquier modificación de la ley que se acometa para pasar competencias a otra administración no tiene sentido porque no se pueden dar licencias", indicó al respecto De la Serna. "Además, no creo que el Ayuntamiento de Madrid tenga competencias para actuar ante sentencias judiciales", concluyó.