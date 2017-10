De la Serna se compromete a cumplir plazos del Corredor Mediterráneo: "Hay financiación suficiente"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado ante más de 1.500 empresarios y representantes de la sociedad civil española en Madrid que su departamento va a cumplir "con todos los compromisos" que se están marcando con el Corredor Mediterráneo porque está convencido de la importancia de esta infraestructura que "servirá de motor de nuestro país en las próximas décadas" y "mejorará sustancialmente la competitividad".

Para ello, ha garantizado que "no va a haber ni un solo metro de corredor que no se vaya a ejecutar por falta de recursos porque hay financiación suficiente para acometer los compromisos que tenemos", ha remarcado, para incidir en que hay "dotación suficiente" y los plazos "no se van a retrasar ni un solo día".