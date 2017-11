Sabadell defiende que "la situación está totalmente normalizada" tras su cambio de domicilio

El subdirector general de Banco Sabadell, Juan Krauel, ha asegurado que, tras el cambio de domicilio social y fiscal que llevó a cabo la entidad financiera de Cataluña a la Comunidad Valenciana, "la situación está totalmente normalizada", gracias a que, "en el momento oportuno y a la hora oportuna tomó la decisión conveniente para salvaguardar y preservar los intereses de sus clientes, accionistas, proveedores y empleados".

"Pasados los primeros días de incertidumbre, la situación está completamente normalizada y no tenemos incidencias de ningún tipo", ha apuntado el directivo de Banco Sabadell, que ha añadido que "no se ha producido ningún déficit que no se haya subsanado y no hay ningún signo de alarma ni de inquietud de ningún tipo".