La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) considera que las batallas legales relacionadas con la resolución de Banco Popular y su venta a Banco Santander son prácticamente "inevitables".

No obstante, S&P también sostiene que el caso pone de manifiesto una serie de problemas sin resolver, como la sensibilidad de la confianza en entidades bancarias, la falta de transparencia en torno a las intervenciones regulatorias y la provisión de liquidez de emergencia para las entidades en dificultades.

La "inviabilidad" de Banco Popular, originada por falta de liquidez y no de solvencia, demuestra, según S&P, lo "vulnerables" que son las instituciones financieras a un repentino deterioro de la confianza de los clientes cuando sus perfiles crediticios son débiles.

"En nuestra opinión, Popular demuestra que existe el riesgo de que bancos con un rendimiento bajo o que podrían no ser sostenibles en el largo plazo puedan pasar inesperadamente al punto de no viabilidad", advierte S&P, que insiste en que "no parecía" que el banco se estuviese acercando hasta la inviabilidad tan rápidamente.