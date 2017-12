S&P valora que Basilea III acabe siendo menos exigente a lo previsto y dé margen para su aplicación

La agencia Standard and Poor's (S&P) ha valorado este viernes que la finalización de las reformas de Basilea III contenga aspectos menos restrictivos a los inicialmente previstos y contemple margen para su puesta en marcha.

La revisión de las normas de capital para los bancos, subraya la agencia, variará en función de las entidades y "puede no ser tan amplia como algunos países anticipaban", señala en una nota publicada tras conocer el refrendo de las nuevas normas de Basilea III.

Tras el anuncio del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea de la revisión de sus estándares de capital, la agencia prevé una disminución de los ratios de capital sensible al riesgo en muchos de los bancos que usan este modelo con fines regulatorios.

RIESGO DE NO TRASLADAR LA REVISIÓN ÍNTEGRA

En todo caso, la agencia advierte del "riesgo" de que algunas autoridades no trasladen en sus normativas la revisión íntegra del marco regulatorio, y subraya que, hasta que no sean trasladadas, las nuevas normas no serán "efectivas".