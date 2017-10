Roqueta Origen prevé facturar 18 millones este 2017 afianzándose en Europa

Presenta el tinto Abadal Mandó recuperando esta variedad ancestral del Bages

El principal mercado para Roqueta Origen continúa siendo el mercado catalán, y preguntado por si ha notado boicot --el grupo también cubre la zona centro de España y el corredor Mediterráneo-- por el proceso político en Cataluña, lo ha negado: "No hemos notado nada".

El grupo bodeguero está integrado por cuatro bodegas: Abadal (Do Pla de Bages), Lafou Celler (Do Terra Alta), Crin Roja (Vino de la Tierra de Castilla) y Ramon Roqueta (Do Catalunya), la marca más exportada de las cuatro y la que factura más.