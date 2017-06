Roldán (AEB) afirma que la "competencia salvaje" del sector bancario se mantendrá con los nuevos operadores

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha afirmado que la "competencia salvaje" que existe en el sector bancario español se mantendrá por la llegada de nuevos operadores.

"Percibo que estamos en un sector donde la competencia no solo es adecuada, es salvaje, y me siento muy cómodo con un sector con una competencia salvaje", ha explicado durante su intervención en el seminario 'La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?', organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El presidente de la AEB ha puesto en valor que en España el 85% de la población vive en municipios en los que funcionan, al menos, cuatro operadores bancarios, por lo que no existe una "falta de diversidad" en la prestación de servicios financieros.

"El número de entidades no me dice mucho. No deberíamos tener una única entidad, pero estamos ya agotando esa fase de concentración", ha señalado el presidente de la patronal bancaria, para quien "las fusiones tienen que ser las que interesen al adquiriente y el adquirido".