Rajoy afirma que aunque agosto es mal mes para el paro, el objetivo de 500.000 afiliados está asegurado

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que a pesar de que agosto, al igual que enero, es un mal mes en materia de paro y afiliación, los datos anuales ponen de relieve que España "está muy cerca" del objetivo de los 500.000 afiliados más a finales de año y que "incluso se va a conseguir sobrepasarlos".

También ha recordado que las recaudaciones por cuotas de la Seguridad Social han excedido los 10.000 millones (la primera vez que se supera este importe en un mes), pero que "todavía sigue habiendo déficit en esta institución". Por ello, ha advertido de que aunque las cosas van mejor, "no está todo hecho y queda mucho por hacer".

Para el presidente del Gobierno, "el mayor peligro que puede tener la economía española es que se juegue "al pan para hoy, hambre para mañana". Así, ha insistido en que el hecho de que las cosas ahora vayan mejor no significa que haya que volver a políticas del pasado, porque "los errores se pagan".

Rajoy cree que el gran objetivo tiene que ser el de continuar con la creación de empleo. "No nos equivoquemos, hagamos las cosas bien. Ahora podemos hacer más cosas, pero lo único que no podemos hacer es tirar la casa por la ventana, porque eso no funciona, trae menos crecimiento, menos trabajo y peores servicios", ha concluido.