Praet: El BCE no facilitará condiciones de financiación a países específicos tras el QE

El Banco Central Europeo (BCE) no garantizará condiciones de financiación favorables para ningún país en particular, ya que su política monetaria se dirige a toda la zona euro en general, advirtió el economista jefe de la entidad comunitaria, Peter Praet, este jueves en una entrevista concedida a la revista alemana Spiegel.

"Si los riesgos aumentan en un país en particular, no es un problema para la política monetaria", señaló Praet, mientras añadió que "el BCE no está para asegurar financiamiento favorable a los gobiernos".