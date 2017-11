Pescadores, decepcionados por la cuota de captura de atún rojo, piden no modificar el reparto entre flotas

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), que aglutina a 240 buques de pesca andaluces y más de 1.200 tripulantes, ha calificado este viernes como "decepcionantes" las conclusiones de la 25ª reunión ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat por sus siglas en inglés) en lo referente al atún rojo y ha pedido que no se publique el Real Decreto que modificaría el reparto actual entre las distintas flotas españolas.

En una nota, la federación andaluza, integrada en Cepesca, ha considerado que la Unión Europea (UE) no ha sabido negociar al permitir que, a pesar de los informes científicos que verificaban la recuperación de esta especie, el Total Autorizado de Captura (TAC) de atún rojo para 2018 se haya fijado en 28.000 toneladas, cuando todo el sector estaba convencido de que se podría haber llegado a las 32.000 toneladas. Igualmente, ha criticado que, además de no haberse conseguido este crecimiento en las capturas, Iccat haya modificado las claves de reparto a favor de países no pertenecientes a la UE.