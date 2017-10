Paramés presenta Value School para promover la cultura financiera y el ahorro

El gestor de fondos Francisco García Paramés ha presentado este lunes a los medios de comunicación Value School, un proyecto dirigido a promover el desarrollo de la cultura financiera, la inversión y el ahorro en la sociedad.

El director de Value School, Gonzalo Recarte, ha explicado que el objetivo del proyecto es facilitar el apoyo necesario para "fomentar la cultura financiera" a todos aquellos que quieran acercarse a este mundo desde una perspectiva neutra e independiente. La idea de Value School, según ha detallado Recarte, es "ser un punto de encuentro", tanto físico como digital, en el que los usuarios no solo encuentren material didáctico, si no que también, "compartan conocimientos".