El PSOE cree los avances en la ley de medidas urgentes son "insuficientes" para la realidad de los autónomos

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, y el senador por La Rioja y ponente socialista de la ley de medidas urgentes para los autónomos, Francisco Martínez-Aldama, creen que aunque ha habido algunos avances en relación a la tramitación de la ley, estos son "pocos e insuficientes" en relación con las verdades necesidades de los trabajadores por cuenta propia.

Así, ha cuestionado las promesas de Ciudadanos y del PP y ha afirmado que esta ley incurre en incumplimientos, ya que no muestra por "ningún lado" la cotización por ingresos reales ni la idea de que los autónomos que no llegan al salario mínimo no deberían cotizar.