PSOE y Podemos tildan de "oportunistas" y "antidemocráticas" las medidas antiocupación de Ciudadanos

El PSOE y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han criticado este miércoles en el Pleno del Congreso las medidas propuestas por Ciudadanos para atajar la ocupación de viviendas, llegando a calificarlas de "oportunistas" y "antidemocráticas".

"Le han metido un gol sus propios compañeros con esta moción, porque no se sostiene", ha espetado Perea, que ha acusado a Girauta de caer en "una utilización torticera" de la jurisdicción y de "oportunista". "Su moción creo que no tiene ni una seriedad mínima", ha insistido, instando a Ciudadanos a presentar "una propuesta seria" para poder apoyarla.

La otra formación que ha participado en el debate --el PDeCAT había presentado enmiendas, pero sus diputados abandonaron el Pleno durante la mañana en protesta de las detenciones de cargos de la Generalitat-- ha sido el PNV, que aunque ve con buenos ojos la utilización de juicios rápidos, como propone Ciudadanos, para estas causas, no apoya el resto de medidas.

Así, no les convence el portal de vivienda defendido por la formación naranja, echa en falta una "reflexión más profunda" sobre la dación en pago --aunque reconoce que en una moción no puede darse-- y ha destacado que, si bien Ciudadanos defiende la reforma de la conocida como 'Ley Mordaza', no entiende cómo ha dilatado desde enero la tramitación de su reforma en el plazo de presentación de enmiendas.