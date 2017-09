El PP intentará esta semana que el Congreso renuncie a la ILP de los sindicatos para una renta mínima

Propone como alternativa crear un grupo de estudio sobre prestaciones en vigor

A pesar de que la ILP fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 2 de febrero, con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV y PDeCAT, su tramitación no ha avanzado desde entonces y durante estos siete meses se ha ido prorrogando el plazo de presentación de enmiendas. Ahora se ha desbloqueado el plazo de presentación de enmiendas de totalidad y ahí es donde el PP ha visto hueco para intentar echar abajo el texto de los sindicatos.

En concreto, los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).