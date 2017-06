No acepta la enmienda de Cs de incorporar 1.000 efectivos a la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude

El PP no aceptará ninguna enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 en el Senado, incluida la de Ciudadanos, que pedía incorporar 1.000 efectivos a la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude.

Según han confirmado fuentes del grupo popular a Europa Press, el texto inicial que llegó de la Cámara Baja a la Cámara Alta no ha sufrido ninguna modificación hasta el momento y todo apunta a que el proyecto de PGE para 2017 seguirá así.

No obstante, el debate sobre las enmiendas parciales continuará este miércoles y este jueves en el Senado. En estas dos sesiones, se analizará la totalidad de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

En concreto, en estas sesiones se debatirán las 6.119 enmiendas parciales presentadas por varios grupos parlamentarios, entre los que no figuran PP, PNV, UPN, Foro Asturias, Nueva Canarias ni Coalición Canarias, al proyecto de ley de Presupuestos para 2017.

En principio, al no incluirse modificaciones no sería necesario que vuelva de nuevo al Congreso la primera semana de julio, en donde las cuentas públicas pasaron el trámite con 176 votos a favor frente a los 174 en contra.

De esta forma, el proyecto de Ley será debatido y votado la última semana de junio y, si finalmente no se introducen enmiendas en las cuentas, quedará aprobado definitivamente por lo que no será necesario que vuelva al Congreso, tal y como pretende el Ejecutivo. Esta es precisamente la intención del Gobierno, que el texto no incorpore ningún cambio para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja.