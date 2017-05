El PIB crecerá un 2,8% este año impulsado por el consumo privado y el empleo, según Axesor

El PIB crecerá un 2,8% y un 2,3% en 2018 gracias a que el empleo y el consumo privado "están yendo mejor de lo esperado", según las previsiones de Axesor en su boletín mensual de coyuntura económica del mes de mayo.

La compañía ha destacado que las exportaciones a mercados no europeos crecieron un 13,5% en el primer trimestre del año, casi el triple que en el último trimestre de 2016; mientras que las exportaciones de la UE aumentaron un 10% solo en marzo, tres veces por encima del promedio de 2016 y un 7,6% más al cierre del trimestre.

Por otra parte, Axesor considera que la recuperación de la economía española "no se está trasladando a los salarios al ritmo esperado" debido a que hay "una gran holgura del mercado de trabajo".

Según apunta, la oferta real de mano de obra prácticamente duplica lo que indican los datos oficiales por la combinación de personas que no están buscando empleo (y por tanto no figuran como parados), las personas que no están dispuestas a trabajar en un plazo máximo de dos semanas sino a plazos más largos (tampoco figuran como desempleados) y trabajadores infrautilizados a tiempo parcial que en realidad están compitiendo con el resto de parados por empleos a tiempo completo.