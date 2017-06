La PAH defiende la ocupación: "Cualquier conquista viene de desobedecer leyes injustas"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha defendido en el Congreso la ocupación como una de las soluciones para afrontar el problema de acceso a una vivienda, a pesar de ser una actuación ilegal, aseverando que "cualquier conquista de derechos viene de desobedecer leyes injustas".

"La manera de evitar reformas estructurales es crear un nuevo enemigo: el 'ocupa'. Y si el enemigo es el 'ocupa', el problema ya no es el banco, ni el rescate, ni las viviendas vacías, ni los gobiernos que no toman medidas. El problema no es el poder, sino tu vecina", ha aseverado, anunciando que "la estigmatización solo conduce a la guerra entre pobres". "Enfocan la ocupación como el problema y no como consecuencia de falta de políticas públicas destinadas a garantizar derecho de vivienda", ha apostillado.