La OIT estima que 71,2 millones de jóvenes estarán en paro el próximo año, 200.000 más

La tasa de participación juvenil en la fuerza de trabajo ha caído en 9,3 puntos porcentuales en los últimos 20 años

Al mismo tiempo, la OIT apunta que el 76,7% de los jóvenes que sí trabajan lo hacen en empleos informales, en comparación con el 57,9% de los adultos que trabajan. El empleo informal se caracterizados por la falta de algún tipo de protección, como no pagar el salario u obligación de hacer horas extras, despidos sin aviso o compensación, no tener derecho a baja por enfermedad o condiciones de trabajo inseguras, etc.