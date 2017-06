El Nobel de Química en 2006: "La ciencia es barata, lo caro es no apoyarla por parte de los organismos públicos"

El Premio Nobel de Química 2006, Roger Kornberg, ha destacado la importancia de la investigación científica y ha recordado que su aplicación práctica puede "tomar mucho tiempo" pero a la larga es "muy beneficiosa". "La ciencia es barata", ha defendido el Premio Nobel, que considera que "lo caro es no apoyarla por parte de los organismos públicos".

En su intervención, Kornberg ha indicado que el desarrollo comercial de un avance científico "no es obvio" y "puede pasar mucho tiempo hasta que se produce", hasta 20 años desde el inicio hasta el fin, un plazo muy distinto a otros ámbitos como el de la empresa privada.

"La ciencia es barata", ha afirmado el Premio Nobel de Química en 2006, a la vez que ha resaltado que lo "caro" es no apoyarla por parte de los organismos públicos. "El precio del fracaso en este sentido es enorme", ha subrayado.

En el caso de las modificaciones del genoma humano, Kornberg ha señalado que "resolverán" problemas existentes en Medicina. "Todavía no se están aplicando para uso humano, porque no se tiene la seguridad que estas modificaciones no creen efectos o errores secundarios y por ello las agencias de control son muy cautelosas", ha comentado.