Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo publican los precios del iPhone X

Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo han publicado los precios y las condiciones a los que pondrán a la venta el nuevo dispositivo de Apple, el iPhone X, que estará disponible en más de 55 países y territorios, incluido España, a partir del próximo 3 de noviembre.

Por ejemplo, el iPhone X de 64 GB tendrá un precio de 1.020 euros con las tarifas convergentes Love Familia Sin Limites, Love Sin Limites y Love Familia Total y de 1.015 euros con las móviles Go Play, Go Top y Go UP.