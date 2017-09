Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo inician la venta anticipada del iPhone 8 y el iPhone 8 Plus

Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo han iniciado este viernes el proceso de venta anticipada de la nueva generación de dispositivos de Apple, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, que estarán disponibles a partir del próximo 22 de septiembre.

Por ejemplo, el iPhone 8 de 64 GB tendrá un precio de 695 euros con las tarifas convergentes Love Sin Limites y de 694 euros con las móviles Go Top y Go UP. El precio del iPhone 8 Plus con dichas tarifas será de 798 euros.