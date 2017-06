Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha asegurado en referencia a un próximo encuentro con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se puede ser de izquierdas y hacer propuestas ambiciosas respetuosas con el límite de déficit.

Sobre la necesidad de respetar las reglas de déficit, Moscovici ha asegurado que la Comisión Europea "no ha sido indulgente con España", que logró cumplir la meta de déficit para 2016 después de que esta fuera relajada.

No obstante, el comisario no ha entrado a valorar las condiciones en que se produjo la resolución del banco y la retirada de depósitos sufrida por la entidad, señalando que fue el BCE el encargado de la supervisión y el que determinó que la entidad no era viable.