Montoro defiende que el gasto social subirá en 2018 si hay Presupuestos y PSOE le tilda de "trilero fiscal"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha defendido que el Gobierno proyecta un incremento del gasto social en el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea para 2018, a lo que el PSOE ha replicado acusándole de sacar "el trilero fiscal que lleva dentro".

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Pleno del Congreso, el portavoz económico de los socialistas, Pedro Saura, ha preguntado al ministro si considera "adecuada la reducción del gasto social que recoge" este plan. "No me aparece adecuado porque es que no existe", ha zanjado Montoro.