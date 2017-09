Montoro avanza que el gasto social aumentará en los Presupuestos de 2018 para el Estado y las CC.AA.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha avanzado este miércoles que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que aprobará este viernes el Gobierno en Consejo de Ministros recogerá aumento en el gasto social para la Administración Central y las comunidades autónomas.

"Creemos sinceramente que no va a ser así y que su modelo de salida es que la mitad del país quede en el olvido. Frente a eso, le anuncio que no va a encontrar al PSOE. Queremos salir al mismo tiempo de la crisis", ha concluido su intervención Lastra.

En su réplica, Montoro ha dicho que el anuncio de que el PSOE no otorgará su apoyo para sacar adelante las cuentas no le sorprende: "Acaba de decir lo que es una obviedad política. Pues lo siento", ha dicho el ministro, que aun así ha reiterado que el Gobierno "lo que hace es tender la mano a todos los grupos políticos, y desde luego al PSOE".

A renglón seguido, ha atacado la postura del primer grupo de la oposición. "No me extraña, porque en esta situación, con crecimiento económico que permite que se creen medio millón de puestos de trabajo y que cada año haya más protección social, el PSOE no ha contribuido en nada. No han apoyado ni un solo Presupuesto", ha dicho.